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Андрей Малахов показал "липовое" качание пресса

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущий скандальных ток-шоу поделился полезным советом для ленивых.

Андрей Малахов опубликовал в своём Instagram забавное видео.

Ведущий, который поддерживает себя в хорошей физической форме, нашёл способ ввести в заблуждение интернет-аудиторию "липовыми" упражнениями.

Андрей Николаевич на видео лежит на полу и держит перед собой экран ноутбука со своей фотографией. Шоумен наклоняет экран так, что создаётся иллюзия, что он качает пресс.

Этот обманчивый процесс сняла на телефон его супруга Наталья Шкулева. Супружескую пару тоже кто-то запечатлел на видео.

"Наш с @natashashkuleva лайфхак для онлайн-тренировок по Зуму!" — подписал видео Андрей.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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