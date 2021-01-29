Королева русского шансона готова забыть все разногласия, с нетерпением ожидая, когда порог родного дома переступит её единственная и любимая дочь.
Татьяна Плаксина в 2020 году стала участницей ток-шоу, в котором обвинила мать в том, что она жестоко с ней обращалась.
Поклонники Успенской очень жалели певицу, дочь которой выросла неблагодарной.
Многие думали, что за таким предательством дочери непременно последует окончательный разрыв, однако материнская любовь оказалась сильнее всех обид и разногласий.
Любовь Успенская и Татьяна Плаксина обменялись трогательными поздравлениями в социальных сетях перед Новым годом. Плаксина опубликовала снимок в обнимку с матерью, написав, что хочет правильно "зафиналить год".
Первые шаги дочери к примирению растрогали Успенскую, которая готова принять Татьяну с распростёртыми объятиями в своём доме.
Сейчас Плаксина живёт в США.
"Двери дома всегда открыты", – говорит звезда, объясняя, что всегда накрывает на стол на две персоны: для себя и для Тани.
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