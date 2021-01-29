Успенская ждёт возвращения дочери, поэтому накрывает стол на двоих

Королева русского шансона готова забыть все разногласия, с нетерпением ожидая, когда порог родного дома переступит её единственная и любимая дочь.

Татьяна Плаксина в 2020 году стала участницей ток-шоу, в котором обвинила мать в том, что она жестоко с ней обращалась.

Поклонники Успенской очень жалели певицу, дочь которой выросла неблагодарной.

Многие думали, что за таким предательством дочери непременно последует окончательный разрыв, однако материнская любовь оказалась сильнее всех обид и разногласий.

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина обменялись трогательными поздравлениями в социальных сетях перед Новым годом. Плаксина опубликовала снимок в обнимку с матерью, написав, что хочет правильно "зафиналить год".

Первые шаги дочери к примирению растрогали Успенскую, которая готова принять Татьяну с распростёртыми объятиями в своём доме.

Сейчас Плаксина живёт в США.