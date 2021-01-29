Ксения Бородина не исключает, что Бузова и Дава могут воссоединиться

Поклонники Ольги Бузовой расстроились из-за её расставания с бойфрендом, так как считали что ведущая и блогер идеально друг другу подходят.

Ольга Бузова объявила о разрыве с женихом после своего дня рождения. Звезда ТВ и интернета обвинила избранника в изменах, а также в том, что он поднимал на неё руку.

Сам Давид Манукян отказывается комментировать разрыв со своей возлюбленной, что даёт надежду фанатам звёздной парочки на то, что Ольга и Дава в скором времени помирятся.

О возможных перспективах воссоединения одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса у Бородиной решили поинтересоваться подписчики.

Бывшая коллега Ольги по реалити-шоу "Дом-2" и соведущая шоу "Бородина против Бузовой" Ксения Бородина прокомментировала своё видение ссоры звёздной парочки.

На вопрос, смогут ли Ольга и Дава снова быть вместе, Бородина ответила в своём микроблоге.

"Если так случится, то удивляться сильно я точно не стану", — объяснила Ксения, у которой тоже был опыт расставания со своим супругом Курбаном Омаровым.

Бородина сумела преодолеть разногласия с мужем и сохранила брак.