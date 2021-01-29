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Доктор медицинских наук убеждена, что Началову можно было спасти

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

На "Первом канале" показали финал документального фильма о Юлии Началовой, в котором люди, знавшие исполнительницу, вспоминали эпизоды из жизни исполнительницы.

Доктор медицинских наук убеждена, что Началову можно было спасти

Доктор медицинских наук, профессор Ирина Филатова, которая часто общалась с исполнительницей, вспомнила, какие муки приходилось терпеть артистке, чтобы создавать иллюзию благополучия.

Филатова вспомнила, что всегда обращала внимания на то, что Началова выглядит страшно уставшей. Кроме того, у Началовой были проблемы с ногами из-за сахарного диабета. Певица, превозмогая боль, надевала туфли на высоких каблуках, чтобы выйти на публику. За кулисами Юлия всегда перемещалась в удобных тапочках.

Врачу запомнилось, как Юлия жаловалась ей на боль.

"Мы с ней часто пересекались на телевизионных съемках и беседовали за кулисами. Она относилась ко мне как к врачу. Однажды попросила таблетку. Я ей дала обезболивающее. Юлия сказала: "Я так устала болеть!", — рассказала врач.

Медик укорила однажды Юлию из-за того, что она мечтает принять чудодейственную таблетку, которая избавила бы её от боли, отказываясь пройти комплексное медицинское обследование в клинике.

Филатова убеждена, что Началова могла прожить долгую жизнь, если бы близкие певицы настояли на своевременной госпитализации.

"Юля была очень самостоятельным человеком: как решила, так и будет. Но мое мнение такое: за ней не уследили близкие. Для меня непонятно, где были ее родители, директора, пиарщики? Они что, не видели, как Юле плохо! Можно же было настоять! Почему дотянули до того момента, пока она не упала в обморок? Здесь надо было всем миром. Хотя с другой стороны: "Каждому свой срок", — подытожила свой рассказ медик.

 

Автор: Елена Былкина
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