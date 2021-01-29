Доктор медицинских наук убеждена, что Началову можно было спасти

На "Первом канале" показали финал документального фильма о Юлии Началовой, в котором люди, знавшие исполнительницу, вспоминали эпизоды из жизни исполнительницы.

Доктор медицинских наук, профессор Ирина Филатова, которая часто общалась с исполнительницей, вспомнила, какие муки приходилось терпеть артистке, чтобы создавать иллюзию благополучия.

Филатова вспомнила, что всегда обращала внимания на то, что Началова выглядит страшно уставшей. Кроме того, у Началовой были проблемы с ногами из-за сахарного диабета. Певица, превозмогая боль, надевала туфли на высоких каблуках, чтобы выйти на публику. За кулисами Юлия всегда перемещалась в удобных тапочках.

Врачу запомнилось, как Юлия жаловалась ей на боль.

"Мы с ней часто пересекались на телевизионных съемках и беседовали за кулисами. Она относилась ко мне как к врачу. Однажды попросила таблетку. Я ей дала обезболивающее. Юлия сказала: "Я так устала болеть!", — рассказала врач.

Медик укорила однажды Юлию из-за того, что она мечтает принять чудодейственную таблетку, которая избавила бы её от боли, отказываясь пройти комплексное медицинское обследование в клинике.

Филатова убеждена, что Началова могла прожить долгую жизнь, если бы близкие певицы настояли на своевременной госпитализации.