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Вдова Грачевского рассказала о сообщении врача перед смертью мужа 

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Екатерина Белоцерковская вспомнила о переписке с лечащим врачом худрука "Ералаша".

Вдова Грачевского рассказала о сообщении врача перед смертью мужа 

Супругу Бориса Грачевского лечащий врач постоянно держал в курсе, сообщая обо всех изменениях в состоянии здоровья кинорежиссёра.

Екатерине Белоцерковской объяснили, что смерть её супруга наступила из-за отказа почек.

Вдова основателя детского киножурнала до последнего отказывалась верить в том, что её муж не сможет победить болезнь. Екатерина объяснила, что гнала прочь страшные мысли даже тогда, когда врач сообщил, что у Бориса Юрьевича "развился сепсис".

Белоцерковская вспомнила, что 14 января, когда не стало Грачевского, она уложила спать ребёнка. После этого у неё сильно кольнуло сердце.

"Тут же сын внезапно закричал "папа". Я подбежала к ребенку, успокоила его, а следом раздался телефонный звонок", — рассказала Белоцерковская в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

 

Автор: Елена Былкина
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