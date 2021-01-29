Вдова Грачевского рассказала о сообщении врача перед смертью мужа

Екатерина Белоцерковская вспомнила о переписке с лечащим врачом худрука "Ералаша".

Супругу Бориса Грачевского лечащий врач постоянно держал в курсе, сообщая обо всех изменениях в состоянии здоровья кинорежиссёра.

Екатерине Белоцерковской объяснили, что смерть её супруга наступила из-за отказа почек.

Вдова основателя детского киножурнала до последнего отказывалась верить в том, что её муж не сможет победить болезнь. Екатерина объяснила, что гнала прочь страшные мысли даже тогда, когда врач сообщил, что у Бориса Юрьевича "развился сепсис".

Белоцерковская вспомнила, что 14 января, когда не стало Грачевского, она уложила спать ребёнка. После этого у неё сильно кольнуло сердце.