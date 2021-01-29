Старшая дочь Бориса Грачевского проигнорировала похороны отца

Отношения худрука "Ералаша" с дочерью от первого брака у Бориса Юрьевича были непростыми.

На похороны режиссера знаменитого детского киножурнала пришли его родные, близкие и соратники по творчеству.

Проводить в последний путь Бориса Грачевского пришла его вторая супруга Анна, которая забыла все прежние разногласия с бывшим мужем, от которого родила дочь Василису.

Посетил прощальную церемонию и сын основателя "Ералаша" Максим Гречевский. Мужчина с пониманием отнесся к решению Бориса Юрьевича создать новую семью, а вот отношения с дочерью Ксенией у Грачевского-старшего не заладились. Женщина не смогла простить отцу развод с матерью.

Грачевский сетовал на то, что дочь даже не познакомила его со своим сыном, лишив Бориса Юрьевича радости общения с внуком.

Борис Юрьевич пытался помириться с Ксением, однако это ему не удалось.

Не смогла примирить с отцом женщину даже его кончина. Ксения не пришла на похороны отца.