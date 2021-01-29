Милохин подружился с сестрёнкой, о существовании которой узнал недавно

Воспитанник детского дома, блогер Илья Милохин, недавно встретился со своими биологическими родственниками на телевизионном ток-шоу.

Продюсеры ТВ шоу отыскали мать и отца популярных блогеров Ильи и Дани Милохиных. Встретиться с родителями согласился только старший из братьев.

Молодой человек признался, что рад встрече с родственниками. Из всех своих родных Илья почему-то особенно тепло отнёсся к маленькой сестрёнке.

Мать братьев Милохиных Любовь Бережная отметила, что её младшая дочь очень интересуется успехами старших братьев. В девочке видны задатки блогера.

Илья сделал снимок со своей сестрой и опубликовал фото в в Instagram.

"Мечты сбываются", — написал Илья под фото и поставил сердечко.

Фото умилило подписчиков Ильи Милохина, которые адресовали парню много добрых слов.