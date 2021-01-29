Воспитанник детского дома, блогер Илья Милохин, недавно встретился со своими биологическими родственниками на телевизионном ток-шоу.
Продюсеры ТВ шоу отыскали мать и отца популярных блогеров Ильи и Дани Милохиных. Встретиться с родителями согласился только старший из братьев.
Молодой человек признался, что рад встрече с родственниками. Из всех своих родных Илья почему-то особенно тепло отнёсся к маленькой сестрёнке.
Мать братьев Милохиных Любовь Бережная отметила, что её младшая дочь очень интересуется успехами старших братьев. В девочке видны задатки блогера.
Илья сделал снимок со своей сестрой и опубликовал фото в в Instagram.
"Мечты сбываются", — написал Илья под фото и поставил сердечко.
Фото умилило подписчиков Ильи Милохина, которые адресовали парню много добрых слов.
"Илья, смотрел передачу про тебя и семью. Молодец, через всё это пройти и остаться воспитанным и скромным человеком. Не каждому дано", — написали фолловеры, желая поддержать молодого человека.
"Респект, что общается с малой", — написали подписчики под снимком.
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