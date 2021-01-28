Продюсер группы "Ласковый май" резко осудил поведение лидера группы "Ленинград".

Андрей Разин опубликовал в Instagram объёмный пост, в котором, не выбирая выражений, отчитывает Сергея Шнурова за его недостойное поведение.

"Я всегда говорил, что Шнуров — это трусливый подлец, который исподтишка наносит удары, оскорбляет людей, а сам, как крыса, прячется за погонами и боится, что его прихватят и набьют рожу", — пишет Разин в своём микроблоге.

Андрей взывает к совести Сергея Владимировича.

"Серёжа, прекрати быть подлецом, стукачом и мальчишом-плохишом, который исподтишка наносит удары по пенсионерам, по москвичам, по людям, которые защищали столицу. Когда ты уже прекратишь унижать артистов, своих коллег и говорить гадости в отношении простых людей? Ну что ты за человек? У нас в детском доме таких били ночью и делали им "тёмную". Живи себе спокойно и прекрати оскорблять и унижать людей", — увещевает музыканта продюсер.