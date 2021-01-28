Сябитова сосватала Бузовой подходящего жениха

По мнению телесвахи, две эпатажные фигуры отечественного шоу-бизнеса могут сойтись на волне хайпа.

Роза Сябитова перечислила потенциальных женихов для Ольги Бузовой, которая недавно рассталась со своим бойфрендом Давидом Манукяном.

Неудачи в личной жизни Ольги заставили взяться за её судьбу профессионала в деле соединения сердец.

В списке ведущей шоу "Давай поженимся" десять претендентов: Филипп Киркоров, Прохор Шаляпин и Родион Газманов, рэпер Моргенштерн, футболист Фёдор Смолов, фигурист Дмитрий Соловьёв, известный стоматолог Антон Криворотов, тиктокер Илья Милохин, блогер Николай Соболев и шоумен Гарик Харламов.

Из этого обширного списка Сябитова остановилась на кандидатуре рэпера Моргенштерна. Выбор пал на эту личность, так как, по мнению телесвахи, Ольге подойдёт только "нереальный" жених.

"Единственный нереальный человек из всего списка — Моргенштерн", — объяснила Сябитова.

Примечательно, что Сябитова, которая познакомилась с Моргенштерном на программе "Давай поженимся" не очень лестно отзывалась о шоумене, отметив, что он произвёл на неё впечатление не очень здорового человека.