Вайкуле возьмёт на себя расходы на похороны стилиста Александра Шевчука

Ушёл из жизни звёздный стилист, который сотрудничал с Аллой Пугачёвой, Филиппом Киркоровым, Лолитой и другими яркими представителями отечественного шоу-бизнеса.

Александр Шевчук прославился в девяностые годы, успешно сотрудничая со звёздами первой величины. Он отвечал за работы в таких шоу как "Ледниковый период", "Фабрика звезд", "Две звезды", "Фактор А".

О кончине талантливого представителя фешн-индустрии первой сообщила именно Лайма Вайкуле.

"Организацией прощания занимается компания Лаймы Вайкуле, в которой Саша работал арт-директором. Она же взяла на себя все финансовые расходы. Сейчас с Украины должны прилететь родственники Александра. Решение о месте захоронения будут принимать они — пока этот вопрос открыт. Есть определённые сложности с транспортировкой тела из-за коронавируса", — рассказала "СтарХиту" представитель LAIMALUX GROUP Екатерина Лазарева.

Причиной смерти стилиста стали разрывы внутренних органов. Экстренная операция не смогла помочь Александру Шевчуку, который скончался 25 января.