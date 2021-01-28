Ушёл из жизни звёздный стилист, который сотрудничал с Аллой Пугачёвой, Филиппом Киркоровым, Лолитой и другими яркими представителями отечественного шоу-бизнеса.
Александр Шевчук прославился в девяностые годы, успешно сотрудничая со звёздами первой величины. Он отвечал за работы в таких шоу как "Ледниковый период", "Фабрика звезд", "Две звезды", "Фактор А".
О кончине талантливого представителя фешн-индустрии первой сообщила именно Лайма Вайкуле.
"Организацией прощания занимается компания Лаймы Вайкуле, в которой Саша работал арт-директором. Она же взяла на себя все финансовые расходы. Сейчас с Украины должны прилететь родственники Александра. Решение о месте захоронения будут принимать они — пока этот вопрос открыт. Есть определённые сложности с транспортировкой тела из-за коронавируса", — рассказала "СтарХиту" представитель LAIMALUX GROUP Екатерина Лазарева.
Причиной смерти стилиста стали разрывы внутренних органов. Экстренная операция не смогла помочь Александру Шевчуку, который скончался 25 января.
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