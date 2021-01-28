Народная артистка РСФСР встретилась с любовницей неверного мужа.
Лидию Федосееву-Шукшину уязвило сообщение о том, что Бари Алибасов завёл роман с молодой помощницей Викторией Полторацкой.
Актриса изменила своё отношение к ситуации, так как Бари Каримович уверил супругу в том, что про беременность помощницы он выдумал, рассчитывая на скандальный хайп.
Актриса готова простить и принять супруга.
"Я готова принять его в своей квартире. Может, он захочет на время переехать. Я не верю, что у него был роман, что эта женщина беременна. Бари мне говорил, что ему заплатили за эту постановку", — объяснила Федосеева-Шукшина в эфире "Пусть говорят".
Виктория Полторацкая пришла в студию телепередачи. Она уверила, что у неё с Алибасовым реальный, а не фиктивный роман. Сейчас, по словам Виктории, она находится на пятом месяце беременности.
"Мы с Бари всё время вместе. Я знаю, что Лидия Николаевна звонит ему каждый день, и он врёт о наших отношениях. Говорит, что мы якобы не знакомы. Но мы вместе, и я действительно беременна", — рассказала Полторацкая.
Чтобы доказать свою правоту, Виктория собирается сделать ДНК-тест.
"Если вы родите от него, то я готова стать крёстной. Мальчик будет или девочка — я готова. Но я точно знаю, что она не беременна от Бари", — объяснила свою позицию Федосеева-Шукшина.
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