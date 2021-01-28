Федосеева-Шукшина хочет стать крёстной мамой для ребёнка Алибасова

Народная артистка РСФСР встретилась с любовницей неверного мужа.

Лидию Федосееву-Шукшину уязвило сообщение о том, что Бари Алибасов завёл роман с молодой помощницей Викторией Полторацкой.

Актриса изменила своё отношение к ситуации, так как Бари Каримович уверил супругу в том, что про беременность помощницы он выдумал, рассчитывая на скандальный хайп.

Актриса готова простить и принять супруга.

"Я готова принять его в своей квартире. Может, он захочет на время переехать. Я не верю, что у него был роман, что эта женщина беременна. Бари мне говорил, что ему заплатили за эту постановку", — объяснила Федосеева-Шукшина в эфире "Пусть говорят".

Виктория Полторацкая пришла в студию телепередачи. Она уверила, что у неё с Алибасовым реальный, а не фиктивный роман. Сейчас, по словам Виктории, она находится на пятом месяце беременности.

"Мы с Бари всё время вместе. Я знаю, что Лидия Николаевна звонит ему каждый день, и он врёт о наших отношениях. Говорит, что мы якобы не знакомы. Но мы вместе, и я действительно беременна", — рассказала Полторацкая.

Чтобы доказать свою правоту, Виктория собирается сделать ДНК-тест.