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При мне "Дом-2" был другим: Валерий Комиссаров хочет возродить "Дом-2"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Основатель телестройки мечтает вернуть проект на прежние идеологические рельсы.

При мне "Дом-2" был другим: Валерий Комиссаров хочет возродить "Дом-2"

Валерия Комиссарова расстроила весть о закрытии "Дома-2". Телевизионный деятель планирует реанимировать своё детище, приобретя права на старейшее реалити-шоу страны.

Комиссаров убеждён, что сумеет сделать проект таким, каким он задумывался изначально, что должно возродить интерес к шоу.

"После того как в 2014 году я перестал заниматься "Домом-2", у проекта стали очень сильно падать рейтинги! Он стал меняться не в ту сторону, которую я придумал изначально. На проекте стали считать: покажи непристойность — и тебя будут смотреть. Ни в коем случае!

Как-то включил телевизор и услышал от одного из участников "Дома-2" в эфире: "Давайте поменяемся парами!" Это ужасно! При мне "Дом-2" был другим. Там была правда: не было не только силиконовых грудей, губ и всего остального, там не было силиконовых мыслей", — рассказал Валерий Яковлевич "Собеседнику".

В качестве убедительного довода он привёл в пример людей из "звёздного состава" "Дома-2".

"За время, что я отошёл от "Дома-2", не появилось ни одной большой звезды уровня Бузовой, Бородиной, Бони, Водонаевой. Я их выращивал, как яйца динозавра. Человек приходит, я вижу в нём потенциал. По полгода держал, а потом они становились суперзвёздами. А сейчас: "Здрасьте, как вас зовут? Давайте совокупляйтесь!" — возмутился телевизионный режиссёр.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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