Основатель телестройки мечтает вернуть проект на прежние идеологические рельсы.

Валерия Комиссарова расстроила весть о закрытии "Дома-2". Телевизионный деятель планирует реанимировать своё детище, приобретя права на старейшее реалити-шоу страны.

Комиссаров убеждён, что сумеет сделать проект таким, каким он задумывался изначально, что должно возродить интерес к шоу.

"После того как в 2014 году я перестал заниматься "Домом-2", у проекта стали очень сильно падать рейтинги! Он стал меняться не в ту сторону, которую я придумал изначально. На проекте стали считать: покажи непристойность — и тебя будут смотреть. Ни в коем случае!

Как-то включил телевизор и услышал от одного из участников "Дома-2" в эфире: "Давайте поменяемся парами!" Это ужасно! При мне "Дом-2" был другим. Там была правда: не было не только силиконовых грудей, губ и всего остального, там не было силиконовых мыслей", — рассказал Валерий Яковлевич "Собеседнику".