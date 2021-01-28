Врач Александра Шаляпина рассказал о его тяжёлых зависимостях

По словам медика, у комика были периоды, когда он употреблял наркотические вещества и сильно пил.

Лечащий врач покойного стендапера Александра Шаляпина во время гражданской панихиды объяснил, что комик мужественно боролся со своими зависимостями.

"Он однажды пришёл ко мне и честно рассказал о своих проблемах с алкоголем. Он также употреблял наркотики. Мы лечились, он показывал очень хорошие результаты, но, к сожалению, не удержался. Раньше он успешно справлялся с наркотиками. Ходил на терапевтические курсы уже в реабилитационном центре. Был самым ярким и старшим участником этих курсов. Говорил и весёлые, и страшные вещи", — передаёт слова медика Teleprogramma. pro

Прощание с Александром Шаляпиным состоялось в ритуальном зале при Троекуровском кладбище.