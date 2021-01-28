Голливудская звезда появилась на Парижской неделе моды с видоизменёнными чертами лица.
58-летняя актриса появилась на подиуме в качестве модели. Деми Мур продефилировала в пустом зрительном зале. Сам показ передавался в формате онлайн-трансляции из-за ограничений, связанных с коронавирусом.
Звезда фильмов "Привидение" и "Стриптиз" появилась на сцене в атласном брючном костюме чёрного цвета.
Актриса привлекла внимание не нарядом, а изменениями, которые поклонники Мур разглядели в её внешности. Фанаты предположили, что голливудская дива прибегла к услугам пластического хирурга. Зрителям показалось, что актриса на этот раз несколько переусердствовала с подтяжкой лица.
"Боже мой, что с её лицом? Верните нам прежнюю Деми!" — прокомментировали преображение артистки поклонники.
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