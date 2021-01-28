Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Слуцкий: ПАСЕ не идёт в фарватере агрессивного русофобского меньшинства
Врачам "скорой" запретили есть и спать по дороге на вызов
Таиланд закупит у России опорно-пусковые установки "Джигит"
В СБР отказались комментировать расследование по Бессебергу
Американцы похитили в Ливии российский ЗРК "Панцирь-С1"
Житель США добывает криптовалюту с помощью своего автомобиля
В Совфеде сообщили о снижении доходов работающих пенсионеров
Бессеберг пользовался услугами проституток, которые оплачивала Россия
В Греции обнаружили дерево возрастом 20 миллионов лет

Гарик Харламов показал "музей мадам Тюссо" в Comedy Club

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Комик прошёлся по таинственным коридорам, хранящим память о резидентах комедийного шоу.

Гарик Харламов снял "мини-хоррор", показав в мрачной тишине ряд фигур своих соратников по Comedy Club.

Все, кто когда-либо выступал на сцене юмористического шоу, были увековечены в фигурах в натуральную величину. Комедианты запечатлены в эмоциональных позах.

Операторский талант Гарика передал всё артистическое разнообразие проекта, застывшее в стенах клуба, с мрачным и таинственным посылом.

Дмитрий Люсек Сорокин, Вадим Галыгин, Марина Кравец, Андрей Скороход, Демис Карибидис и другие резиденты шоу были удостоены того, чтобы их фигуры украсили стены здания, где снимается популярный проект.

"Музей мадам Тюссо", — остроумно прокомментировал увиденное Гарик Харламов, переведя камеру на себя.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
Врачам "скорой" запретили есть и спать по дороге на вызов
Таиланд закупит у России опорно-пусковые установки "Джигит"
В детсадах занялись воспитанием патриотических чувств
Эвелина Блёданс пожаловалась на то, что её достоинство унизили
Американцы похитили в Ливии российский ЗРК "Панцирь-С1"
Житель США добывает криптовалюту с помощью своего автомобиля
В Совфеде сообщили о снижении доходов работающих пенсионеров
Гарик Харламов показал "музей мадам Тюссо" в Comedy Club
Как? Зачем? и Почему? Сложные вопросы — простые ответы
Бессеберг пользовался услугами проституток, которые оплачивала Россия
Популярное
Российский шоу-бизнес
Краско, который объявил о рождении дочери, узнал результаты ДНК-теста

Юлия Кичемасова рассказала, что родила 90-летнему актёру дочь, которую Краско с радостью принял как родную.

Краско, который объявил о рождении дочери, узнал результаты ДНК-теста
В Россию "влили" 4,3 млрд долларов. Откуда они - никто не знает
Экономика и бизнес
В Россию "влили" 4,3 млрд долларов. Откуда они - никто не знает
Политика. Новости и аналитика
Как предательство элит убивает наше государство
Ваше здоровье
Почему Россия выходит из пандемии, а Запад в неё погружается
Василий Амирджанов В детсадах занялись воспитанием патриотических чувств Василий Амирджанов Усам Оздемиров Москву с Берлином ссорит евроатлантический бомонд Усам Оздемиров Любовь Степушова "Единая Россия" в глубоком кризисе перед выборами в Думу Любовь Степушова
Комментарии
Байден пришёл и выгнал Трампа
Почему Россия выходит из пандемии, а Запад в неё погружается
Игорь Коротченко: надо готовиться к новым американским гадостям
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Почему Россия выходит из пандемии, а Запад в неё погружается
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Санкций не будет: ЕС отказался решать искусственную проблему Навального
"Единая Россия" в глубоком кризисе перед выборами в Думу
Как предательство элит убивает наше государство
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Как предательство элит убивает наше государство
Как предательство элит убивает наше государство
Россияне увеличили траты на базовые продукты в январе
Почему Россия выходит из пандемии, а Запад в неё погружается
Как предательство элит убивает наше государство
Как предательство элит убивает наше государство
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Провал Трампа — хороший урок для правителей с авторитарными замашками
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников