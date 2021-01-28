Гарик Харламов показал "музей мадам Тюссо" в Comedy Club

Комик прошёлся по таинственным коридорам, хранящим память о резидентах комедийного шоу.

Гарик Харламов снял "мини-хоррор", показав в мрачной тишине ряд фигур своих соратников по Comedy Club.

Все, кто когда-либо выступал на сцене юмористического шоу, были увековечены в фигурах в натуральную величину. Комедианты запечатлены в эмоциональных позах.

Операторский талант Гарика передал всё артистическое разнообразие проекта, застывшее в стенах клуба, с мрачным и таинственным посылом.

Дмитрий Люсек Сорокин, Вадим Галыгин, Марина Кравец, Андрей Скороход, Демис Карибидис и другие резиденты шоу были удостоены того, чтобы их фигуры украсили стены здания, где снимается популярный проект.