Помощница рассказала, что бывший муж угрожал Юлии Началовой

Отношения исполнительницы и бывшего супруга были напряжённые.

О том, как складывалось общение Юлии Началовой с хоккеистом Александром Фроловым, рассказала пиар-директор и подруга певицы Анна Исаева.

Анна объяснила, что артистка переписала на спортсмена часть своей собственности.

"При появлении дома она подарила ему место в гараже, отписала половину квартиры. Ездит к нему в эти города, где он играет бесконечно. Срывает гастроли, срывает какие-то записи, потому что она летит к нему, потому что она его любит", — рассказала Исаева в шоу "Док-ток".

После разрыва отношений, по словам Анны, Фролов обещал заселить чужого человека в апартаменты, так как у него было право собственности на долю в квартире Началовой.

"Я читала несколько SMS от него. В частности, в этих SMS конкретно шли угрозы. Было написано, что, если мы с тобой не договоримся по-доброму, я тогда найду, кого туда заселить", — вспомнила Исаева.

Пиар-помощница уверена, что стресс повлиял на состояние здоровья Началовой. На фоне конфликта с экс-супругом у Юлии сильно поднялся уровень сахара в крови.