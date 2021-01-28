Юрист Шнурова объяснил, зачем певец пожаловался на Пригожина в полицию

Конфликт лидера группы "Ленинград" и продюсера певицы Валерии продолжается уже почти год.

Иосиф Пригожин нередко обличал Шнурова. Продюсер укорял шоумена за матерную брань.

Сергей Шнуров не упускал случая "подколоть" Пригожина, пристально следя за каждым постом супруга Валерии в Instagram.

Иосиф Игоревич периодически становился героем стихотворной сатиры Шнурова.

Солист группы "Ленинград" удивил всех тем, что решил переместить конфликт в правовую плоскость. Шнуров написал на Пригожина заявление в правоохранительные органы. Сергей Владимирович пожаловался на то, что Пригожин ему угрожает в социальных сетях.