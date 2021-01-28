Конфликт лидера группы "Ленинград" и продюсера певицы Валерии продолжается уже почти год.
Иосиф Пригожин нередко обличал Шнурова. Продюсер укорял шоумена за матерную брань.
Сергей Шнуров не упускал случая "подколоть" Пригожина, пристально следя за каждым постом супруга Валерии в Instagram.
Иосиф Игоревич периодически становился героем стихотворной сатиры Шнурова.
Солист группы "Ленинград" удивил всех тем, что решил переместить конфликт в правовую плоскость. Шнуров написал на Пригожина заявление в правоохранительные органы. Сергей Владимирович пожаловался на то, что Пригожин ему угрожает в социальных сетях.
"Ему поступали угрозы в виде сообщений от Пригожина. Такие вещи недопустимы. Мы подали заявление, даже два, в полицию. Кое-какие заявления — это профилактика подобных неподобающих действий. Иосиф Пригожин — человек публичный и должен понимать, что такого рода SMS писать неправильно. Мы хотим, чтобы полиция со своей стороны провела проверку и объяснила Пригожину, какие вещи можно писать, а какие — лучше поостеречься, потому что можно просто за них сесть в тюрьму", — объяснил позицию своего клиента адвокат.
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