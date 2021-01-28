Лариса Гузеева решила худеть после неудачной стрижки

Ведущая шоу "Давай поженимся", похоже, собралась кардинально менять свой образ.

Лариса Гузеева вплотную занялась собственным преображением. Телесваха начала с того, что доверилась стилисту. Парикмахер сделал Гузеевой стрижку, которую сама артистка охарактеризовала словами "пожилая Клеопатра".

Гузеева объяснила, что собирается "убить" стилиста, который сделал ей такую причёску, с которой она щеголяла в молодости. На голове у актрисы появилось каре с чёлкой.

Глядя на своё отражение в зеркале, Лариса Андреевна решила меняться.

Гузеева попрощалась с фолловерами, объяснив, что вернётся к ним, когда похудеет.