Ведущая шоу "Давай поженимся", похоже, собралась кардинально менять свой образ.
Лариса Гузеева вплотную занялась собственным преображением. Телесваха начала с того, что доверилась стилисту. Парикмахер сделал Гузеевой стрижку, которую сама артистка охарактеризовала словами "пожилая Клеопатра".
Гузеева объяснила, что собирается "убить" стилиста, который сделал ей такую причёску, с которой она щеголяла в молодости. На голове у актрисы появилось каре с чёлкой.
Глядя на своё отражение в зеркале, Лариса Андреевна решила меняться.
Гузеева попрощалась с фолловерами, объяснив, что вернётся к ним, когда похудеет.
"Друзья, невозможно вернуть утраченную молодость, но нажратые килограммы сбросить реально. Я ухожу в голод. Дождитесь", — написала ведущая в Instagram.
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