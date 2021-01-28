Киркоров надеется победить на "Евровидении-2021" в команде Молдавии

Король поп-музыки убеждён, его новый "сладкий" хит покорит европейского зрителя.

Филипп Киркоров заявил, что собирается помочь команде из Молдавии выбиться в лидеры на "Евровидении-2021".

Исполнитель, который давно и прочно взошёл на музыкальный Олимп отечественного шоу-бизнеса, занялся продвижением певицы Натальи Гордиенко, которая заявилась на участие в престижном международном конкурсе.

"Наша команда готовит очень сладкую премьеру! Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим! Начинаем обратный отсчет…" — сообщил Киркоров в Instagram под ярким совместным снимком с Гордиенко.

Киркоров предстал на фото в короне, а его протеже в серебристом платье.

Финал 65-го по счету песенного конкурса "Евровидение" пройдёт 22 мая в Роттердаме.

Наталья Гордиенко была заявлена на конкурс еще в 2020 году, однако из-за эпидемии COVID‑19 её выступление сорвалось. Жюри в Молдавии не изменило своего намерения и по-прежнему желает, чтобы их страну в музыкальном конкурсе представила Гордиенко.