Обращение Ди Каприо к Байдену вызвало бурную реакцию американцев

Голливудский актёр опубликовал открытое письмо к новоизбранному президенту США.

Леонардо Ди Каприо обратился в своём аккаунте к президенту США Джозефу Байдену. За первые два дня пост оценили более миллиона человек.

Актёр просит лидера страны обратить внимание на климатические проблемы.

"Вы можете стать климатическим президентом", — гласит заголовок письма на странице Ди Каприо. Активисты оценили указ Байдена о возвращении в Парижское соглашение по климату, теперь они просят американского лидера "обеспечить переход мировых энергетические систем с ископаемых видов топлива на чистую энергию, создавая при этом множество рабочих мест, сокращая загрязнение", — написал Ди Каприо в своём микроблоге.

Ранее письмо, которое было опубликовано на сайте организации Climat Power, поддержали коллеги актёра и другие публичные личности, такие как Джефф Безос, Натали Портман, председатель Комитета по окружающей среде, здоровью и безопасности пищевых продуктов Европейского парламента Паскаль Канфин.