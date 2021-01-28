Памела Андерсон тайно сочеталась браком с телохранителем

Свадебная церемония голливудской дивы прошла тихо и скромно.

Памела Андерсон в шестой раз вышла замуж. Свою свадьбу звезда "Спасателей Малибу" предпочла скрыть от СМИ и от общественности. Сейчас это становится мейнстримом. Многие звёзды сообщают о замужестве или женитьбе постфактум.

53-летняя актриса сочеталась браком в канадском Ванкувере.

"Я именно там, где мне нужно быть, — в руках мужчины, который по-настоящему меня любит", — объяснила актриса в телевизионном интервью.

По информации DailyMailTV, избранником Андресон стал сорокалетний мужчина по имени Дэн Хейхрест, который работает телохранителем.

Знакомые Памелы уверены, что мужчина отлично ей подходит. Плюсом друзья актрисы считают то, что парень не из Голливуда.

В 2020 году Андерсон вышла замуж за 74-летнего продюсера Джона Питерса, но через две недели после свадьбы он сообщил об их разрыве по SMS.