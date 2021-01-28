Опубликованы последние голосовые сообщения Юлии Началовой

Певица просила пиар-менеджера обманывать общественность.

Последний пост в Instagram Юлии Началовой написан 98 недель назад. В посте сообщается, что с исполнительницей всё в порядке. Пиар-менеджер и подруга певицы Анна Исаева объясняла, что Юлия проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы. нездоровый интерес к состоянию Началовой Исаева называла "пляской на костях", обвиняя СМИ в погоне за рейтингами.

Как выяснилось, PR-специалист лукавила по просьбе самой Юлии. Певица почему-то очень не хотела, чтобы слухи о её болезни распространялись.

Юлия Началова ушла из жизни в марте 2019 года. Незадолго до смерти исполнительница объясняет своей помощнице, что пытается создать видимость благополучия.

"Я в инстаграм выкладываю, что свалила в Рим на несколько дней. Чтобы какие-то там разговоры — не разговоры… Я там такие расписные посты делаю. Сейчас еще повыкладываю, ставлю геолокацию — Рим, Рим, Рим… На всякий случай, если будут говорить про больницу, скажи: «Какая больница? Она в Риме»", — говорила Юлия за за пять дней до смерти в записи, которую обнародовали в эфире программы "Док-Ток".

Исаева объяснила, что пошла навстречу подруге, поддерживая её вымышленную историю.