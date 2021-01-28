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Клава Кока впервые показала своего возлюбленного

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица, которая стремительно набирает популярность, приоткрыла тайну своей личной жизни.

Клава Кока впервые показала своего возлюбленного

Избранником тиктокерши стал YouTube-блогер Дмитрий Гордеев.

"Однажды в Голливуде", — подписала совместный снимок Клава, которая сейчас путешествует с бойфрендом по югу Америки.

Девушку в её видеороликах постоянно окружают мужчины. С некоторыми из них она разыгрывает любовь для своих скетчей. Наконец, поклонникам исполнительницы четко было объяснено, кому принадлежит сердце Клавы.

YouTube-блогер Дмитрий Гордеев известен своими автомобильными обзорами. Фолловеры решили пошутит на данную тему.

"Жду обзор Димы на тебя. Типа: эта детка просто огонь! Новый кузов, дизайнерская обувка, под капотом мощнейший движок, который не рычит, а поет", — шутят подписчики Клавы Коки.

"Так вот кто заберёт пьяную Клаву домой, если что", — шутят интернет-пользователи, обыгрывая слова песни исполнительницы.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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