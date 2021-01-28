Родные отказались исполнить последнюю волю Александра Шаляпина

Известный стендапер добровольно ушёл из жизни в возрасте 41 года.

Знакомые Александра Шаляпина объяснили, что комик всегда настаивал на том, чтобы его тело кремировали. Близкие юмориста решили захоронить его традиционным способом. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Друг комика Никита Лушников, который был близко знаком с Шаляпиным, считает, что у его друзей был шанс поддержать приятеля, у которого нарастало недовольство жизнью, однако ему вовремя не пришли на помощь.

Он уверен, что приятель не хотел уходить из жизни, а просто желал привлечь к себе внимание, однако не рассчитал.

Лушников, вспомнил, что Александр иногда поднимал тему суицида в разговорах, однако никто не предполагал, что он решится на такой страшный шаг.