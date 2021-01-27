68-летний артист стал ещё одной жертвой коварного вируса COVID‑19.
Юрий Лахин скончался 27 января в одной из столичных клиник.
Актёр переболел коронавирусом в декабре 2020 года, однако осложнения снова привели его в больницу. Медики не смогли спасти заслуженного артиста РСФСР от тяжёлой формы пневмонии. С болезнью актёр боролся около месяца.
"Это огромная утрата, личная утрата. Несмотря на то, что мы последние годы не встречались и не работали. Я считаю, что Юра очень хороший, я бы даже сказал, выдающийся артист. Его работа в "Ликвидации" и в "Исаеве" — острая, яркая работа. Мне было удовольствие с ним работать. Я потрясён его уходом", — отметил режиссёр сериала "Ликвидация", в котором играл Лахин, Сергей Урсуляк.
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