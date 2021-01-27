Скончался актёр из фильма "Вечный зов" Юрий Лахин

68-летний артист стал ещё одной жертвой коварного вируса COVID‑19.

Юрий Лахин скончался 27 января в одной из столичных клиник.

Актёр переболел коронавирусом в декабре 2020 года, однако осложнения снова привели его в больницу. Медики не смогли спасти заслуженного артиста РСФСР от тяжёлой формы пневмонии. С болезнью актёр боролся около месяца.