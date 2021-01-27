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Волочкова рассталась со своим бойфрендом, которого так и не показала

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

История с таинственным возлюбленным, которого подписчики балерины видели только по частям, закончилась окончательным разрывом.

Волочкова рассталась со своим бойфрендом, которого так и не показала

Долгое время Анастасия Волочкова интриговала фолловеров, публикуя совместные снимки с бойфрендом. Лица её любимого, которого, как выяснилось, звали Олег, никто так и не увидел.

Балерина решила поставить в известность своих поклонников, объяснив им, что её история любви закончилась.

"В день своего рождения я была счастлива. Но в этот самый день я приняла решение расстаться со своим любимым человеком. Мы долгое время жили вместе. Множество прекрасных моментов и событий, и отдыхов нас объединяло. Я ни одного слова плохого о нём не позволю себе сказать, как и ни об одном из тех мужчин, с которыми меня связывала Судьба", — написала танцовщица в длинном посте в Instagram.

Вслед за этим признанием следовало ещё одно.

"И я решила завершить эти отношения. Искренность — очень редкое качество в наши дни… И я не жалею, что во мне нет меркантильности и лукавства. Я поступила честно и открыто. Настоящие женщины, умеющие любить, верю, меня поймут. Я щедро делилась с вами эмоциями любви, которые меня переполняли. Но этот огонь перегорел. В то же время, это был опыт. И я решила начать новый этап своей жизни…"

Интернет-пользователи отметили, что Волочкова будто бы следует известному сценарию, который до неё уже реализовала другая эпатажная дива — Ольга Бузова.

"Что-то мне всё это напоминает. Расставание после дня рождения и громкие признания в Сети", — иронизируют сетевые остряки.

Примечательно, что день рождения Бузова и Волочкова празднуют в один день — 20 января.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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