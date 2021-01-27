Наташа Королёва показала свою неувядающую маму

Певица подарила любимой маме праздничную фотосессию в честь её 75-летия.

Наташа Королёва опубликовала в Instagram видео, где её мама Людмила Порывай предстала настоящей королевой. Женщине водрузили на голову корону. Она облачилась в розовый кринолин.

"Мама, тебя снимает самый модный фотограф Майами", — объяснила Наташа.

Мама певицы, которая для своих лет отлично выглядит, к тому же отличается весёлым жизнерадостным нравом.

Женщина активно позировала на камеру, пританцовывая и улыбаясь. Всё это действо было похоже на озорной девичник.

Интернет-пользователи пожелали маме Королёвой здоровья, долголетия и оставаться такой же позитивной.