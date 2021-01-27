Умер актёр сериала "Склифосовский" Андрей Болсунов

Артист ушёл из жизни в возрасте 52 лет.

Трагическое известие распространили в пресс-службе "Гоголь-центра", в котором длительное время служил артист.

"Сегодня умер актёр Андрей Болсунов. Нашим зрителям он знаком по спектаклям "Палачи", "Молоко", "Девять", "Хармс. Мыр", "Пробуждение весны", "Страх". Андрей остался в труппе после того, как театр имени Гоголя стал "Гоголь-центром", и был важной и неотъемлемой частью нашей команды", — сообщается в аккаунте театра в Instagram.

О причинах смерти Андрея Болсунова в тексте ничего не сказано.

Коллеги Андрея и интернет-пользователи соболезнуют семье актёра.

"Как жаль"; "Светлая память", — комментируют печальную весть в Сети.

Актёры, игравшие с Болсуновым вместе в спектаклях, отмечают, что артист остался в их памяти остроумным, жизнерадостным и деликатным человеком.