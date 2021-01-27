Зрители раскритиковали фильм о Юлии Началовой

Поклонники певицы увидели первую часть документального фильма о рано ушедшей из жизни исполнительнице.

Фильм был снят при участии родителей Юлии Началовой. Многие отметили, что фильм снят любящими глазами безутешных родственников певицы.

Образ Юлии в фильме получился светлым и добрым. Именно такой запомнили поклонники свою любимую певицу, которая скончалась весной 2019 года от остановки сердца, вызванного рядом тяжёлых заболеваний.

"Юленька прожила хорошую, насыщенную жизнь. Её окружали хорошие люди. Родители очень добрые, такие прямо замечательные. Верочка — её продолжение, прекрасная девочка. Всем родным и близким здоровья и сил", — комментировали картину зрители.

Претензии касались выбора актрисы на главную роль. Не все сумели сопоставить Началову с артисткой, которая сыграла певицу в фильме.

Нашлись те, кто увидел за образом лучезарной Началовой избалованную девочку, которую родители любили сверх меры.

Опечалило поклонников исполнительницы и то, что Юлия, стремясь обрести новую любовь, рассталась с футболистом Евгением Алдониным.