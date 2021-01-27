Певица, по словам знакомой хоккеиста, убеждена, что бывший супруг скрывает от неё денежные активы.

Исполнительница решила отыскать деньги экс-супруга, поэтому обратилась к помощи профессионала.

Подруга бывшего мужа Пелагеи Ивана Телегина объяснила, что певица зря ищет мифические миллионы, так как, по уверением инсайдера, все заработанные в браке средства, Телегин потратил на нужды семьи.

"Пелагея продолжает разыскивать якобы спрятанные активы Телегина, которые сама же на себя и потратила за время брака. Когда они жили с Иваном, Пелагея, со слов Телегина, все свои гонорары переводила матери и ни копейки не вложила ни в машины, ни в дома, ни в квартиры", — объяснила знакомая хоккеиста в интервью с "Комсомольской правдой".