Телесваха доверилась профессионалу, однако осталась недовольная результатом.
Лариса Гузеева очень эмоционально отреагировала на результат работы своего парикмахера.
Ведущая программы "Давай поженимся" решила поменять имидж, однако к таким радикальным переменам она оказалась не готова.
Стилист Гузеевой взял на себя смелость и сделал ведущей каре с чёлкой. Такую причёску Лариса Андреевна посчитала неуместной из-за возраста.
Ведущая вспомнила, что носила чёлку в юности, но сейчас считает такой атрибут на своей голове лишним и смешным. Эксцентричная женщина в сердцах назвала себя "пожилой Клеопатрой", увидев своё отражение в зеркале.
"Я его сейчас убью. Так что, до свидания, граждане, я его буду убивать", — сказала Гузеева, намекая на то, что стилиста ждёт большой разнос.
Никита Михалков изложил своё видение событий, к которым сегодня подталкивают россиян.