Лариса Гузеева собирается "убить" стилиста из-за неудачной стрижки

Телесваха доверилась профессионалу, однако осталась недовольная результатом.

Лариса Гузеева очень эмоционально отреагировала на результат работы своего парикмахера.

Ведущая программы "Давай поженимся" решила поменять имидж, однако к таким радикальным переменам она оказалась не готова.

Стилист Гузеевой взял на себя смелость и сделал ведущей каре с чёлкой. Такую причёску Лариса Андреевна посчитала неуместной из-за возраста.

Ведущая вспомнила, что носила чёлку в юности, но сейчас считает такой атрибут на своей голове лишним и смешным. Эксцентричная женщина в сердцах назвала себя "пожилой Клеопатрой", увидев своё отражение в зеркале.