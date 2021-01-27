Юлия Губанова: Сутяжничество вместо песен

Восемь лет назад "Правда.Ру" начала кратковременный проект по поддержке молодых музыкантов "Фано-Тека". Юлия Губанова была среди них.

Где-то семь лет назад Юлия позвонила в редакцию, попросила записать несколько ее песен с группой "Точка". Мы согласились, и в марте 2013-го года опубликовали видеоролики.Особого ажиотажа эти записи с Юлией Губановой не вызвали: за семь с половиной лет самый популярный из них набрал всего около 900 просмотров в Ютубе, остальные и того меньше. Но "Фано-Тека" и не гналась за популярностью известных телешоу, мы пытались дать исторический срез андерграунда начала десятых, и это удалось.

Каково было наше удивление, когда в 22-й день рождения "Правды.Ру" по заявлению бывшей певицы Юлии Губановой из Ютуба пришли в редакцию предупреждения о нарушении авторских прав! Естественно, что редакция ответила администрации видеохостинга, что все видеоролики снимались в собственной видеостудии "Правды.Ру", их производством занимались наши сотрудники - видео- и аудиомонтажеры. С самой Юлией Губановой договорились о том, что записи выложим на наших каналах в видеохостингах.

Что послужило причиной для "удара в спину" людям, единственной задачей которых было только помочь Юлии Губановой, не известно.

Но, вполне возможно, свою роль сыграло то, что ее мало кто и воспринимал как певицу. Может, роковой причиной стал отказ Википедии разместить страницу о Губановой даже после того, как она расхваливала свою популярность и узнаваемость перед редакторами интернет-энциклопедии.

С другой стороны, сейчас непонятно и как зовут бывшую певицу: в Википедию она заявлялась как Губанова Юлия Николаевна, а в Ютуб написала заявление уже как Губанова Юлия Васильевна. Здесь, скорей всего, речь может идти о раздвоении личности.Тем не менее, если вдруг наши читатели захотят найти те записи с Губановой, вынуждены их огорчить: Ютуб их заблокировал. Руководство "Правды.Ру" заблокировало бы их и само, если б были силы и время для анализа того, что из нашей работы за 22 года существования проекта было малоинтересным шлаком.