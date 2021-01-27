Мама Манукяна посетовала на травлю брошенного Бузовой сына

Женщина ненадолго открыла комментарии в Instagram, призывая голосовать за Даву, однако скоро снова ограничила возможность фолловерам оставлять под постом свои замечания.

Мама Давы Анна опубликовала в своём микроблоге видео танца Манукяна.

"Дорогие мои подписчики, я уверена все вы видели интересный и зажигательный номер на проекте "Танцы со звёздами" на телеканале Россия1 #семейкаадамс в исполнении очень позитивных, талантливых @dariia_palyey 1 и @dava_m .Такая резкая смена образов, нарядов, танца. Смотрим, наполняемся красотой, добротой, и голосуем…", — написала женщина под видео.

Подписчики написали в адрес Давы много тёплых слов, отмечая его незаурядные танцевальные способности.

"Спасибо, что вы есть и за поддержку, иначе всё это было невыносимо", — написала Анна в ответ на добрые слова поклонников Давы.

Вскоре, однако, ситуация вышла из-под контроля и маме Манукяна снова пришлось закрыть комментарии в своём микроблоге.