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Ксения Собчак опубликовала фото своей пятой точки

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка не впервые выбирает для снимка такой выигрышный, с её точки зрения, ракурс.

В ОАЭ Ксения Собчак сфотографировалась сзади в мокром купальнике, который подчёркивал каждый изгиб её тела. На Мальдивах ведущая тоже поспешила сфотографироваться сзади.

Собчак запечатлели на морском побережье в купальнике с леопардовым принтом. Патая точка Собчак оказалась полуобнажена.

"Жалко, конечно, что все лучшее у меня позади. С другой стороны, скоро сороковник, чего еще ожидать самой от себя, кроме таких фото?" — подписала провокационный снимок журналистка.

Интернет-моралисты не одобрили такое откровенное фото, упрекнув Собчак в несоблюдении моральных норм.

Другие фолловеры отметили, что Ксения Анатольевна с её точёной фигурой может позволить себе такие снимки.

 

Автор: Елена Былкина
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