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Людмила Поргина ответила на вопросы о своём возможном замужестве

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса объяснила, что не страдает от недостатка мужского внимания.

Людмила Поргина ответила на вопросы о своём возможном замужестве

Людмила Поргина стала вдовой около двух лет назад. Вдову Николая Караченцова окружают вниманием сын, невестка, внуки.

Женщина живёт полноценной жизнью. Людмила Андреевна много путешествует, посещает театры, выставки, музеи, даёт интервью и выступает в ток-шоу.

"За мной ухаживают многие. И миллионеры, и просто очень богатые люди. Но мне их деньги не нужны. Мне нужен человек. "Кто может сравниться с Матильдой моей". Я, когда вижу, что за мной начинают ухаживать, говорю сразу: "Простите, пожалуйста, у меня один-единственный мужчина и на всю жизнь!" Неважно, что у меня были мужья до Коли. Я искала его и нашла. И как же я теперь могу его заменить?" — объяснила Поргина в интервью с изданием "Собеседник".

Актриса объясняет, что продолжает общаться со своим супругом даже после его смерти.

"У меня на даче и в московской квартире повсюду фотографии Коли. Я просыпаюсь, открываю глаза, и передо мной висит его огромный портрет. Я у него спрашиваю: "Ну, как ты там? Летаешь? У меня тоже всё хорошо, пока жива!" — пересказала Людмила Андреевна содержание своих бесед с любимым мужем.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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