Лазарева рассказала, что ей пригрозили уголовной ответственностью

Телеведущая объяснила, что к ней домой наведались представители правоохранительных органов.

Татьяна Лазарева принимала участие в шествии 23 января в Москве. Там актриса выполняла журналистскую миссию, задавая вопросы людям, вышедшим на улицы столицы.

Её короткая беседа с блогером Антоном Лапенко облетели паблики в социальных сетях. В руках у Лазаревой был туалетный ёршик, который она использовала вместо микрофона.

Этот момент не оставили без внимания сотрудники полиции. По словам Лазаревой, у её 14-летней дочери интересовались: "Кто тут писал про Навального?".

Актриса рассказала, что ей вручили документ о предупреждении об уголовной ответственности за призывы к участию в несанкционированной акции протеста.