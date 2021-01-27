Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Инопланетян предлагают искать возле чёрных дыр
Сенатор назвал стоящих "за кулисами" протестов 23 января
Индия успешно испытала ракету нового поколения
Билл Гейтс рассказал, от чего зависит судьба токийской Олимпиады
У обычного человека больше жира, чем у слона
Замглавы МИД РФ рассказал, как ДСНВ повлияет на отношения РФ и США
Прогноз The Economist по вакцинам: Украина "в хвосте" очереди
Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по столице Саудовской Аравии
"Анжи" получит выплату за переход Кокорина в "Фиорентину"

Лазарева рассказала, что ей пригрозили уголовной ответственностью

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая объяснила, что к ней домой наведались представители правоохранительных органов. 

Татьяна Лазарева принимала участие в шествии 23 января в Москве. Там актриса выполняла журналистскую миссию, задавая вопросы людям, вышедшим на улицы столицы.

Её короткая беседа с блогером Антоном Лапенко облетели паблики в социальных сетях. В руках у Лазаревой был туалетный ёршик, который она использовала вместо микрофона. 

Этот момент не оставили без внимания сотрудники полиции. По словам Лазаревой, у её 14-летней дочери интересовались: "Кто тут писал про Навального?".

Актриса рассказала, что ей вручили документ о предупреждении об уголовной ответственности за призывы к участию в несанкционированной акции протеста. 

 

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Вдова Грачевского отказалась бороться за наследство умершего мужа
Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по столице Саудовской Аравии
"Анжи" получит выплату за переход Кокорина в "Фиорентину"
В утиль или на продажу: "Украину" готовят к печальному финалу
Россиян предупредили о риске усиления эпидемии COVID-19
"Мир стоял на пороге развёртывания гонки вооружений": Володин о ДСНВ
Подруга хоккеиста рассказала, почему Телегин бросил Пелагею
Психотерапевт раскрыл причины развития послеродовой депрессии
Скандал в ЦСКА: Майк Джеймс поругался со всей командой
Занятия музыкой влияют на формирование мозга ребёнка
Популярное
Общество
Михалков о протестах: Скот, который идёт туда, куда его ведут

Никита Михалков изложил своё видение событий, к которым сегодня подталкивают россиян.

Михалков о протестах: Скот, который идёт туда, куда его ведут
Санкций не будет: ЕС отказался решать искусственную проблему Навального
Евросоюз
Санкций не будет: ЕС отказался решать искусственную проблему Навального
Новости Европы
Путина обвинили в пропаже известного ирландского дельфина
Гипотезы. Наука
Выживание невозможно: британский физик описал конец света
Любовь Степушова "Единая Россия" в глубоком кризисе перед выборами в Думу Любовь Степушова Наталия Красовская Информационные войны: битва вакцин Наталия Красовская Василий Амирджанов Доктор Мясников предложил оправдать расчеловечивание Василий Амирджанов
Комментарии
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Пресса США: Китай провел "генеральную репетицию" войны. Это серьёзно?
Байден пришёл и выгнал Трампа
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Игорь Коротченко: бумеранг цветных революций прилетел обратно в США
НАТО ответит за бомбардировки Югославии обеднённым ураном
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Игорь Коротченко: бумеранг цветных революций прилетел обратно в США
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Байден пришёл и выгнал Трампа
Эстонская моська лает, потому что русский слон постарел и ослаб
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
НАТО ответит за бомбардировки Югославии обеднённым ураном
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников