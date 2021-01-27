Прилучный ужаснул подписчиков снимком с окровавленным лицом

Актёр, известный своей любовью к поединкам, шокировал публику ужасающим селфи.

Павел Прилучный старательно поддерживает свой имидж, периодически показываясь перед аудиторией в образе любителя подраться.

В контексте недавнего скандала, связанного с дракой актёра с владельцем ночного клуба в Калининграде, каждое подобное фото воспринимается фолловерами как отсылка к недавним событиям.

Павлу Прилучному сделали пластическую операцию, чтобы сохранить главный актёрский инструмент — лицо.

Артист вжился в роль, которую исполняет в сериале "В клетке". Он с удовольствием публикует селфи в Instagram после того, как над ним поработают профессиональные гримёры.

Лицо Прилучного на новом снимке, который он разместил в сторис, напоминает кровавое месиво.

Подписчики предположили, что Прилучный сейчас снимается в жестоких сценах фильма, которые предполагают столь ужасающий грим.