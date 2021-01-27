Актёр, известный своей любовью к поединкам, шокировал публику ужасающим селфи.
Павел Прилучный старательно поддерживает свой имидж, периодически показываясь перед аудиторией в образе любителя подраться.
В контексте недавнего скандала, связанного с дракой актёра с владельцем ночного клуба в Калининграде, каждое подобное фото воспринимается фолловерами как отсылка к недавним событиям.
Павлу Прилучному сделали пластическую операцию, чтобы сохранить главный актёрский инструмент — лицо.
Артист вжился в роль, которую исполняет в сериале "В клетке". Он с удовольствием публикует селфи в Instagram после того, как над ним поработают профессиональные гримёры.
Лицо Прилучного на новом снимке, который он разместил в сторис, напоминает кровавое месиво.
Подписчики предположили, что Прилучный сейчас снимается в жестоких сценах фильма, которые предполагают столь ужасающий грим.
"Слышала, что шрамы украшают мужчину, но не до такой же степени", — прокомментировали фото интернет-пользователи.
Никита Михалков изложил своё видение событий, к которым сегодня подталкивают россиян.