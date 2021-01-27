Подруга хоккеиста рассказала, почему Телегин бросил Пелагею

Недавно Пелагея, отдыхая на курорте, зажигательно станцевала на морском побережье под песню Натальи Ветлицкой, где есть слова: "На кого ты меня променял".

Поклонники певицы восприняли этот танец в контексте расставания исполнительницы с хоккеистом.

"Пелагея, видимо, считает, что их брак с Иваном разрушили его друзья: мол, она им никогда не нравилась, хотя Иван её очень любил, просто она властная, ему в какой-то момент стало с ней тяжело под одной крышей. И, судя по всему, эти семейные распри даже после развода ещё не скоро утихнут, так как в борьбе за миллионы Пелагея, скорее всего, вполне может шантажировать Ваню общением с дочерью", — рассказала в беседе с "Комсомольской правдой" подруга хоккеиста.

Иван Телегин, по словам источника, счастлив с бизнесвумен Марией Гончар.