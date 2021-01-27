Опытный ведущий признался, что для него каждая съёмка — это стрессовая ситуация.
Андрей Малахов, которого пригласили вести новый сезон популярного шоу, пояснил, что съёмки передачи "Танцы со звёздами" проходят в прямом эфире, что возлагает на участников шоу большую ответственность.
"Прямой эфир всегда проходит немножко на стрессе, но там это не чувствуется, поэтому я с радостью принял приглашение вести новый сезон", — рассказал Малахов порталу Teleprogramma. pro.
Малахов восхитился находчивости и остроумию Николая Цискаридзе, который стал судьёй рейтингового проекта. По словам Андрея Николаевича, звезда балета подстёгивает окружающих к импровизации.
"Когда Николай Цискаридзе начинает свои монологи — там уже всё течёт без сценария. Он провоцирует улыбки и споры с членами жюри, участниками, ведущим", — пояснил Малахов.
Ведущий объяснил, что всегда может рассчитывать на поддержку Дарьи Златопольской, которая восседает в жюри и имеет большой опыт ведения программ в прямом эфире.
"Работать с человеком в прямом эфире — это как прыгать с тарзанки со страховкой. Ты понимаешь, что в любую секунду тебя могут подхватить, подстраховать… Мы много шутим", — рассказал ведущий.
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