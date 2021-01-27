Журналисты рассказали, как сидится Михаилу Ефремову

Актёр обжился в новых условиях и даже пользуется уважением среди заключённых.

Михаил Ефремов сейчас отбывает срок за смертельное ДТП в белгородской колонии.

Актёру, по информации издания "СтарХит", удалось завоевать доверие заключённых и сотрудников администрации.

По словам одного из приближённых к Ефремову, в колонии артиста ласково называют "дядя Миша". Михаил Ефремов смирился со своей участью и признал, что в компании заключённых жить не только можно, но и "может, даже нужно".