Актёр обжился в новых условиях и даже пользуется уважением среди заключённых.
Михаил Ефремов сейчас отбывает срок за смертельное ДТП в белгородской колонии.
Актёру, по информации издания "СтарХит", удалось завоевать доверие заключённых и сотрудников администрации.
По словам одного из приближённых к Ефремову, в колонии артиста ласково называют "дядя Миша". Михаил Ефремов смирился со своей участью и признал, что в компании заключённых жить не только можно, но и "может, даже нужно".
"Сначала ему было тяжко, но потом потихоньку адаптировался, говорит, что жить там можно, и, может, даже нужно. Все к нему очень хорошо относятся - и другие заключенные, и начальство называют "дядя Миша". Он со всеми ладит, условиями доволен, едой тоже. Хотя режим дня, конечно, немного непривычный — очень ранние подъёмы. Говорит, что так, мол, и жаворонком станет", — объяснил "СтарХиту" анонимный источник.
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