Пелагея хочет отыскать миллионы экс-супруга

В разделе имущества звёздной пары точка ещё не поставлена.

Пелагея и Иван Телегин развелись в декабре 2020 года, однако супругам, по словам инсайдера, не удалось уладить финансовые вопросы.

Экс-супруги смогли договориться о выплатах алиментов, а также обозначили график встреч отца с дочерью Тасей.

По слухам, которые множатся в кругу спортсмена, певица уверена, что супруг скрывает от неё деньги.