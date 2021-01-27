В разделе имущества звёздной пары точка ещё не поставлена.
Пелагея и Иван Телегин развелись в декабре 2020 года, однако супругам, по словам инсайдера, не удалось уладить финансовые вопросы.
Экс-супруги смогли договориться о выплатах алиментов, а также обозначили график встреч отца с дочерью Тасей.
По слухам, которые множатся в кругу спортсмена, певица уверена, что супруг скрывает от неё деньги.
"Она обвинила Ваню в финансовых махинациях. Ее мать даже якобы нанимала детективов, чтобы разыскать "спрятанное" имущество Телегина. Такие слухи ходили в спортивной тусовке", — рассказала "Комсомольской правде" знакомая Ивана Телегина, которая пожелала не называть своего имени.
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