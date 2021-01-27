Краско, который объявил о рождении дочери, узнал результаты ДНК-теста

Юлия Кичемасова рассказала, что родила 90-летнему актёру дочь, которую Краско с радостью принял как родную.

По словам бывшей супруги Ивана Краско Натальи Вяль, артист грезил о рождении наследников. Для этого он предусмотрительно заморозил свой биологический материал.

Осуществить мечту артиста о ребёнке удалось женщине по имени Юлия Кичемасова. Женщина объяснила, что родила дочь от Краско с помощью процедуры ЭКО.

В эфире программы "На самом деле" выяснилось, что Кичемасова лукавит. На передаче появился её возлюбленный, который объявил, что дочь Дарью Юлия родила от него.

Мужчина оказался прав. ДНК-тест показал, что вероятность того, что Иван Краско — отец Дарьи, составляет ноль процентов.