Решетова стала похожа на Майкла Джексона из-за уменьшенного носа

После расставания с Тимати модель увлеклась бьюти-экспериментами.

Очередная фотосессия Анастасии Решетовой напугала подписчиков.

Поклонники модели похвалили Анастасию за ультрамодный образ, однако её макияж показался фолловерам чрезмерно агрессивным.

Экс-возлюбленная Тимати, по мнению подписчиков Решетовой, увлеклась скульптурирующей косметикой. В стремлении сделать черты лица еще более тонкими Анастасия добилась такого визуального эффекта, что её нос стал практически незаметен.

Нелюбовью к собственному носу отличался певец Майкл Джексон, который прибегал к многочисленным пластическим операциям. В итоге нос исполнителя чуть было совсем не исчез с лица легенды поп-музыки.