После расставания с Тимати модель увлеклась бьюти-экспериментами.
Очередная фотосессия Анастасии Решетовой напугала подписчиков.
Поклонники модели похвалили Анастасию за ультрамодный образ, однако её макияж показался фолловерам чрезмерно агрессивным.
Экс-возлюбленная Тимати, по мнению подписчиков Решетовой, увлеклась скульптурирующей косметикой. В стремлении сделать черты лица еще более тонкими Анастасия добилась такого визуального эффекта, что её нос стал практически незаметен.
Нелюбовью к собственному носу отличался певец Майкл Джексон, который прибегал к многочисленным пластическим операциям. В итоге нос исполнителя чуть было совсем не исчез с лица легенды поп-музыки.
"Пока припудривали, нос исчез", — комментируют фолловеры фото.
"Зачем вы все уменьшаете нос! Господи, уже у половины он вообще отвалился! Одни Волан-де-Морты, а не бабы! Берегите свои носы", — выразили своё впечатление подписчики.
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