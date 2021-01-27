Экс-возлюбленная Давы укорила бывшего парня за имидж страдальца

Ранее у Давида Манукяна был роман с Валерией Агикьян, у которой остались двоякие впечатления от общения с блогером

Валерия рассталась с Давидом Манукяном из-за разных взглядов на жизнь. Вначале их отношения складывались гладко, однако потом Дава, по словам девушки, стал препятствовать её личному росту.

"Он стал промывать мне мозги, мол, танцы — это разврат, политика, что я не добьюсь никаких результатов, не смогу заработать денег. Я должна уехать в Новосибирск и быть домохозяйкой. Я решила, что от такого человека надо бежать, если он говорит, что я ничего не смогу и успеха не достойна", — объяснила Валерия.

Давид иногда вспоминал о своей экс-возлюбленной, однако Валерии казалось, что он отзывался о ней пренебрежительно.

"Он пытается проехаться на образе страдальца, как-то задеть меня и опорочить мое имя. Мы действительно встречались с Давидом. Я никогда не воспринимала его как конкурента, поскольку мы никогда их паре не проигрывали. У меня нет обид на Давида. Я была очень удивлена, когда услышала столько негативных комментариев в свой адрес в его интервью. Ощущение, что он остался в переходном возрасте, либо пытается заработать себе рейтинг, подписчиков", — рассказала Валерия.

Недавняя возлюбленная Манукяна Ольга Бузова объявила о расставании с Давой после своего дня рождения. Экс-ведущая "Дома-2" обвинила бойфренда в изменах и агрессивном поведении.