Вдова показала, что Александр Шаляпин нарисовал перед смертью

Известный стендапер добровольно ушёл из жизни 25 января.

Супруга стендап-комика Александра Шаляпина Анастасия продемонстрировала его предсмертные рисунки.

"Последнее", — написала вдова под одним из рисунков в сторис.

Рисовал стендапер незадолго до суицида. Шаляпин изображал в своих художественных творениях страшных людей с красными зрачками, горы и иллюминацию. Все рисунки выполнены цветными карандашами. На бумаге преобладают жёлтые и красные оттенки.

Интернет-пользователи отметили, что рисунки красноречиво передают тревожное состояние Александра. Он словно выплёскивал на бумагу свои внутренние страхи и противоречия.