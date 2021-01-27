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Биологический отец Дани и Ильи Милохиных упал перед сыном на колени

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Не успел блогер опомниться от встречи с матерью, которая бросила их с братом в детстве, как редакторы ток-шоу "Пусть говорят" отыскали отца популярных тиктокеров.

Биологический отец Дани и Ильи Милохиных упал перед сыном на колени

Блогеры Илья и Даня Милохины десять лет воспитывались в детском доме. Ребята, которые стали известны благодаря роликам на TikTok, не стремились воссоединиться со своими биологическими родственниками, однако организаторы ток-шоу не упустили случая свести вместе детей и родителей.

Даня Милохин не пожелал участвовать в публичном воссоединении с родителями, однако старший брат Илья принял на себя все тяготы драматических моментов. Парень, который с трудом оправился от встречи с матерью, был по-настоящему ошарашен, увидев отца.

Биологический отец братьев Милохиных сразу же кинулся к сыну, упав перед ним на колени.

Сконфуженный Илья просил отца встать и перестать вымаливать у него прощение.

Отец объяснил, что приходил в детский дом, желая увидеть сыновей, но, по его словам, администрация сиротского учреждения наотрез отказывалась показывать ему мальчиков.

Илья объяснил, что не прочь пообщаться с отцом, который обещал рассказать ему нечто важное. О судьбе отца ему известно, что тот сидел в тюрьме. Парень объяснил, что они договорились встретиться и поговорить один на один без камер.

"Я с детства думал, а почему у всех есть родители, а у меня нет? Всегда хотел их увидеть, посмотреть в глаза, обнять маму, пожать руку отцу. Мне не хватало ласки, любви родителей. Наверное, поэтому я не доверяю людям и никого к себе близко не подпускаю. Я не знал, где и как искать своих родителей, живы ли они? Но осенью 2020 года команда Первого канала, программы "Пусть говорят" связались со мной и предложили то, что не предлагал никто ранее — НАЙТИ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ! И они это сделали! Я ни капли не жалею, что познакомился с родителями. Хочу выразить огромную благодарность", — написал Илья в в Instagram.

 

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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