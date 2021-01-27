Биологический отец Дани и Ильи Милохиных упал перед сыном на колени

Не успел блогер опомниться от встречи с матерью, которая бросила их с братом в детстве, как редакторы ток-шоу "Пусть говорят" отыскали отца популярных тиктокеров.

Блогеры Илья и Даня Милохины десять лет воспитывались в детском доме. Ребята, которые стали известны благодаря роликам на TikTok, не стремились воссоединиться со своими биологическими родственниками, однако организаторы ток-шоу не упустили случая свести вместе детей и родителей.

Даня Милохин не пожелал участвовать в публичном воссоединении с родителями, однако старший брат Илья принял на себя все тяготы драматических моментов. Парень, который с трудом оправился от встречи с матерью, был по-настоящему ошарашен, увидев отца.

Биологический отец братьев Милохиных сразу же кинулся к сыну, упав перед ним на колени.

Сконфуженный Илья просил отца встать и перестать вымаливать у него прощение.

Отец объяснил, что приходил в детский дом, желая увидеть сыновей, но, по его словам, администрация сиротского учреждения наотрез отказывалась показывать ему мальчиков.

Илья объяснил, что не прочь пообщаться с отцом, который обещал рассказать ему нечто важное. О судьбе отца ему известно, что тот сидел в тюрьме. Парень объяснил, что они договорились встретиться и поговорить один на один без камер.