90-летний актёр Иван Краско снова стал отцом

Дочь артисту подарила его возлюбленная Юлия Кичемасова.

Иван Краско рассказал о прибавлении в своём семействе в эфире шоу "На самом деле" на Первом канале.

Четвёртого декабря пассия актёра, которая почти втрое младше Краско, родила ему дочь Дарью. Забеременела Юлия Кичемасова с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения.

Экс-супруга актёра Наталья Вяль объяснила, что артист мечтал вновь стать отцом, поэтому заморозил свою сперму.

Артист рассказал, что предыдущая супруга Наталья Шевель недавно попросила экс-супруга забрать её из-за рубежа.