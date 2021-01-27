Дочь артисту подарила его возлюбленная Юлия Кичемасова.
Иван Краско рассказал о прибавлении в своём семействе в эфире шоу "На самом деле" на Первом канале.
Четвёртого декабря пассия актёра, которая почти втрое младше Краско, родила ему дочь Дарью. Забеременела Юлия Кичемасова с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения.
Экс-супруга актёра Наталья Вяль объяснила, что артист мечтал вновь стать отцом, поэтому заморозил свою сперму.
Артист рассказал, что предыдущая супруга Наталья Шевель недавно попросила экс-супруга забрать её из-за рубежа.
"Зачем мне сиделка, скажите пожалуйста?! Я гарем больше собирать не стану", — заявил Иван Иванович.
Никита Михалков изложил своё видение событий, к которым сегодня подталкивают россиян.