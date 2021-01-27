Цискаридзе признался, что Манукян его родственник

На мысль о родственных узах с Манукяном звезду балета навела фамилия блогера.

Передача "Танцы со звёздами" превратилась в трогательное индийское кино. Родственника в лице экс-премьера "Большого театра" обрёл Давид Манукян.

О кровном родстве Николай Цискаридзе рассказал предполагаемому родственнику в эфире передачи, на которой Дава исполнил искромётный танец вместе со своей обворожительной партнёршей Дарьей Палей.

"Я бы в жизни не узнал, кто такой Дава, если бы не услышал фамилию "Манукян". Тогда я стал интересоваться, что это за человек. Ты какой-то мой дальний родственник. Пусть хейтеры теперь ломают головы", — сказал Цискаридзе.

Маститый танцовщик обещал Даве разъяснить все его недоумения по поводу возможно родства один на один без камер.

Интернет позователей удивило такое признание звезды балета.