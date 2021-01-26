Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Прокуратура Италии продлила расследование по биатлонисту Логинову
На Кипре обнаружили утерянное в XIX веке святилище Аполлона
Путин пообщался с рабочими и пообещал "сшивать" страну
Twitter, политика и подушки: новый скандал в США
Бен Аффлек дал обет безбрачия
Лавров прокомментировал "прихоти" США и сотрудничество с Ираном
Турецкие военные специалисты появились в Донбассе
Эксперт усомнился в появлении летающего такси в России
Итальянский премьер-министр подал в отставку

Илья Милохин верит отцу, что тот исправился

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогер Илья Милохин рассказал, что верит отцу и считает, что тот исправился.

"Я всегда хотел увидеть его. Потому что, мне кажется, для парня отец — основа воспитания. Когда он подошёл ко мне, был в шоке. Это было очень неожиданно, думал, нашли только маму. А тут столько родственников в один день, кто мог в это поверить?

За 17 лет я знал только бабушку… С папой мы сразу договорились встретиться за кадром. У меня миллион вопросов, но задать я их смогу немного позже. Главный: почему он не искал нас с братом? Пока же я по чуть-чуть осознаю, что всё происходящее — реальность", — рассказал Милохин.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
Twitter, политика и подушки: новый скандал в США
Информационные войны: битва вакцин
НАТО ответит за бомбардировки Югославии обедненным ураном
Бен Аффлек дал обет безбрачия
Лавров прокомментировал "прихоти" США и сотрудничество с Ираном
Турецкие военные специалисты появились в Донбассе
Эксперт усомнился в появлении летающего такси в России
Итальянский премьер-министр подал в отставку
Российскую промышленность "вылечили" статистикой
"Барселона" не смогла полностью выплатить зарплату за декабрь
Популярное
Российский шоу-бизнес
Максакова объяснила своё возвращение в Россию

Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.

Максакова объяснила своё возвращение в Россию
Путин теряет Россию, как терял Горбачёв СССР
Кремль
Путин теряет Россию, как терял Горбачёв СССР
Происшествия
Скончался звёздный стилист Александр Шевчук
Новости Украины
Украина скорбит. Скончался Игорь Ахметов
Наталия Красовская Информационные войны: битва вакцин Наталия Красовская Василий Амирджанов Доктор Мясников предложил оправдать расчеловечивание Василий Амирджанов Любовь Степушова Другой трибуны нет: о чём Путин расскажет на Давосском форуме Любовь Степушова
Комментарии
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
МРОТ вроде бы и повысили, но большинству россиян легче не стало
Санкций не будет: ЕС отказался решать искусственную проблему Навального
Байден пришёл и выгнал Трампа
Родители и дети на самоизоляции: пережить и стать друзьями
"Словить хайп": почему опять заговорили о Ленине и Мавзолее
Игорь Коротченко: Впереди у США — перестройка
Полномочия делегации России в ПАСЕ оспорили. Проблема ли это?
Игорь Журиков: банкротство не конец, а новое начало
Путин рассказал, чем займётся после президентства
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Полномочия делегации России в ПАСЕ оспорили. Проблема ли это?
Другой трибуны нет: о чём Путин расскажет на Давосском форуме
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Дочь Заворотнюк планирует отправиться в путешествие
Путин рассказал, чем займётся после президентства
Акции в поддержку Навального: что это было и что будет дальше
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Дочь Заворотнюк планирует отправиться в путешествие
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников