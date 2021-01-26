Блогер Илья Милохин рассказал, что верит отцу и считает, что тот исправился.

"Я всегда хотел увидеть его. Потому что, мне кажется, для парня отец — основа воспитания. Когда он подошёл ко мне, был в шоке. Это было очень неожиданно, думал, нашли только маму. А тут столько родственников в один день, кто мог в это поверить?

За 17 лет я знал только бабушку… С папой мы сразу договорились встретиться за кадром. У меня миллион вопросов, но задать я их смогу немного позже. Главный: почему он не искал нас с братом? Пока же я по чуть-чуть осознаю, что всё происходящее — реальность", — рассказал Милохин.