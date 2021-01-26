Первые проблемы со здоровьем возникли у Юлии Началовой после развода с первым мужем Дмитрием Ланским. Певица застала его с другой женщиной.

Об этом рассказал отец артистки Виктор Началов.

"То, что Юля его застала с кем-то, сильно её перетряхнуло, она обозлилась. Проблема со здоровьем возникла из-за моды того времени — на худобу. Всё началось с анорексии, я постоянно с ней об этом разговаривал. Это была отправная точка, когда начались недуги", — пояснил Началов.